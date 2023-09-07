7 сентября — разворот Венеры: три короля фортуны, которых осыпят деньгами с головы до ног

Тельцы захотят жить красиво. Они могут потерять связь с реальностью и начнут чрезмерно тратить деньги. При этом Тельцы ощутят прилив сил, это поможет им в работе. Они будут неутомимы. Правда, такая активность может принести спад и апатию. Не стоит слишком сильно себя нагружать делами.

Увечить свой доход смогут Весы. Главная опасность в том, чтобы правильно вложить свои средства. С 7 по 18 сентября этот знак получит крупную денежную сумму, лучше отложить эти средства в накопление. Потом эти деньги можно будет потратить на что-то нужное.

По материалам 7days