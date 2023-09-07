Рыбы, Овны, Раки и Львы через 25 дней заведут новые отношения: все серьезно — свадьба и дети

Рыбы, Овны, Раки и Львы окажутся в сентябре и октябре под покровительством Венеры. Не исключено, что уже через несколько дней их личная жизнь из-за этого кардинально изменится.

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Одиноким представителям данных зодиакальных систем может встретиться человек мечты. Его отношение к вам будет искренним, лучистым, романтичным и серьезным одновременно.

Вы можете всерьез задуматься о свадьбе и детях. А если вы этого искренне и сильно хотите, то эти счастливые моменты увидите очень скоро.

Новые отношения будут богаты приятным и взаимным пониманием. Эта связь будет зрелой, понятной, без давления со стороны.

Источник: rsute.ru