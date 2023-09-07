Водолеи, Тельцы, Рыбы и Скорпионы: их тайная сила — остальные завидуют и хотят так же

Скорпионы — самые сложные по характеру. Но при этом они очень добрые. Их грубость компенсируется отзывчивостью. Правда, тех, кто им навредил, они никогда не забудут. Этот знак зодиака известен своей злопамятностью и изворотливостью.

Рыбы умеют прощать своих врагов. Правда, иногда они могут проявить принципиальность и вычеркнуть из своей жизни тех, кто их обидел. На самом деле в глубине души Рыбы довольно равнодушны к окружающим. Их интересуют только они сами. Хитрые представители знака легко могут манипулировать другими, игнорируя их.

В корысти сложно заподозрить мягкого Тельца. Он кажется добрым и душевным. Однако этот знак зодиака может неприятно удивить близких. Наивным его уж точно не назовешь. С Тельцом нужно быть начеку.

Водолеи неспособны на плохие поступки, зачастую они проявляют доброту ко всем, даже к тем, кто причинил им боль. Правда, назвать их наивными никак не получится. Они довольно умны и хитры, чтобы тратить свои силы на то, чтобы кому-то вредить.

По материалам elle.ru