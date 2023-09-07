Отсчет начался: через 23 дня Скорпионам, Стрельцам, Козерогам придут большие деньги (свалятся с неба)

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Им необходимо четко и выверенно поставить конкретную финансовую цель, выстроить стратегию и постараться не думать о трудностях.

Если Скорпионам, Стрельцам и Козерогам удастся это сделать, то уже к концу сентября они заметят, как их история с деньгами примет благоприятный характер.

Эти люди смогут навсегда забыть про кредиты, долги и экономию. Деньги на них будут лить дождем.

Источник: rsute.ru