Глоба предупредил россиян 8 сентября об опасности: угроза кошельку

В первую неделю сентября наступает время умных и смелых. Удача благоволит тем,кто сохраняет холодный ум в любых ситуациях. Также плоды пожинают трудолюбивые, которые не пустили на самотек летом все свои дела.

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Всю семидневку правит бал прагматизм. Особенно остро он необходим в пятницу, 8 сентября, поскольку принесет успех тем, кто его придерживается. Но и бдительности терять нельзя – в этот день существует реальная угроза кошельку, исходящая от самого обладателя.