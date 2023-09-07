«Начинается новый цикл Луны»: Василиса Володина объявила важное про 7 сентября

Астролог Василиса Володина не оставила без внимания новый день сентября и 7 числа поделилась планами звезд на нашу жизнь. Оказалось, что в первый четверг осени Луна начинает новый цикл. И это не может не сказаться на каждом человеке.

«Начинается новый цикл Луны, а значит время запускать проекты, пробовать на прочность идеи, заводить новые знакомства. Без шишек не обойтись, на то она и фаза набора опыта», - объяснила Володина суть.

При этом, на все новые начинания Луна дает силу - такое положение ночного светила дарит молодецкий задор людям. То есть, все охотнее экспериментируют, оступаются, воспринимая ошибки как неотъемлемую часть игры.

Также 7 сентября благоприятно для учебы, общения и переговоров, отметила Володина в своем Телеграм-канале.

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