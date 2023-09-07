«Инициативу отложите: Глоба срочно призвал к затишью 7 сентября

Астролог Богдан Глоба на первую неделю сентября, с 4 по 10 число, предрек период, когда нужно пожинать плоды своего труда, особенно тем, кто хорошенько поработал минувшим летом. Наступает пора активной деятельности, самое время решать деловые вопросы, сохраняя холодную голову.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

7 сентября Глоба-младший призвал к затишью. В этот день лучше не проявлять инициативу, не совершать серьезных сделок.