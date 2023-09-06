Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы: грандиозные новости для вас — перемены в жизни гарантированы

О том, каких событий стоит ждать в сентябре, рожденным под созвездием Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб, рассказала известный астролог Тамара Глоба.
Это поистине грандиозные новости для тех, кому гарантированы перемены в жизни.
Стрельцам рекомендовано опираться на любящих людей, родственников и друзей. Козерогам доставят хлопот служебные дела, их ждут сложности и расходы.
Водолеям рекомендовано в эти дни заняться творчеством и ждать новостей от детей. Проведите время в семьей.
Рыбам необходимо беречь силы и здоровье. Покупки будут неудачными, зато успешна творческая деятельность.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»