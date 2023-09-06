Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы: грандиозные новости для вас — перемены в жизни гарантированы

Водолеям рекомендовано в эти дни заняться творчеством и ждать новостей от детей. Проведите время в семьей.

Рыбам необходимо беречь силы и здоровье. Покупки будут неудачными, зато успешна творческая деятельность.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»