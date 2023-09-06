Львы, Девы, Весы и Скорпионы: эти знаки зодиака получили важное предупреждение о грядущих событиях — в какую сторону развернет фортуна

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются в большинстве случаев, рассказала, чего следует ждать от начала сентября представителям разных знаков зодиака.
Важное предупреждение о том, в какую сторону развернет фортуна, получили Львы, Девы, Весы и Скорпионы.
Львам не стоит планировать поездки и покупки. Зато друзья окажут поддержку в том, что касается ваших личных и творческих планов.
Девам потребуются силы, чтобы преодолеть трудности в дорогах. Но будут удачными интеллектуальные занятия и отдых.
Весам все будет удаваться днем, а вот на ночь глядя важных решений лучше не принимать.
Скорпионам стоит поберечь здоровье и детей. Не отказывайтесь участвовать в важных событиях в жизнях друзей.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»