Львы, Девы, Весы и Скорпионы: эти знаки зодиака получили важное предупреждение о грядущих событиях — в какую сторону развернет фортуна

Циферблат с изображением знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на сентябрь.

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются в большинстве случаев, рассказала, чего следует ждать от начала сентября представителям разных знаков зодиака.

Важное предупреждение о том, в какую сторону развернет фортуна, получили Львы, Девы, Весы и Скорпионы.

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Львам не стоит планировать поездки и покупки. Зато друзья окажут поддержку в том, что касается ваших личных и творческих планов.

Девам потребуются силы, чтобы преодолеть трудности в дорогах. Но будут удачными интеллектуальные занятия и отдых.

Весам все будет удаваться днем, а вот на ночь глядя важных решений лучше не принимать.

Скорпионам стоит поберечь здоровье и детей. Не отказывайтесь участвовать в важных событиях в жизнях друзей.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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