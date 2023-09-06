Овны, Тельцы, Близнецы и Раки: важное предзнаменование для вас — что выпадает по карме в сентябре

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, что нужно делать, а от чего отказаться представителям разных знаков зодиака в шестой день сентября.

Что выпадает по карме в эти дни Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам.

Овнам лучше отложить до поры до времени поездки и покупки. Тельцам стоит поставить на паузу решение важных вопросов. Займитесь работой и решением финансовых проблем.

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