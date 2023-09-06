Володина назвала знак, который не должен сейчас выяснять отношений с любимым: ссора и разлука

Стрельцам сейчас может сильно захотеться поговорить со своим партнером об отношениях, расставить все точки над «и», прояснить некоторые спорные моменты.

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Однако астролог Василиса Володина категорически не рекомендовала этого делать. Обычный разговор может неожиданно перерасти в ссору, потом в скандал и дело пойдет к разлуке.

Так что наберитесь терпения и лучше лишний раз прокрутите ситуацию в голове. Вполне вероятно, что уже завтра утром вы проснетесь в совершенно ином настроении.

Источник: rsute.ru