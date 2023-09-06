Рыбы, Овны, Раки и Львы обретут в сентябре-октябре любовь: свадьба и беременность

Рыбы, Овны, Раки и Львы смогут в первые два месяца осени изменить свою линую жизнь в лучшую сторону. В этом им поможет энергия Венеры.

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Эти люди укрепят существующие отношения, внесут в них искорку и счастье.

А те, кто одинок, смогут в скором времени найти свою любовь. Многие задумаются о создании семьи со своими партнерами, а также над появлением наследников.

Новые отношения будут богаты приятными и взаимным пониманием. Эта связь будет зрелой, понятной, без давления со стороны.

Источник: rsute.ru