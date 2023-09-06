Развязка с 26 сентября: Володина предрекла одному знаку зодиака эпохальный разворот на 180 градусов

Володина подчеркнула, что последняя неделя сентября у Водолеев будет богатой на события. Важные переговоры обернутся успехом. Жизнь представителей этого созвездия может кардинально развернуться на 180 градусов в лучшую сторону.

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