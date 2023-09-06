Развязка с 26 сентября: Володина предрекла одному знаку зодиака эпохальный разворот на 180 градусов

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Успех уже у порога.

Астролог Василиса Володина сообщила, что Водолеи в последний месяц лета пережили бурю страстей на личном фронте. Однако уже скоро все устаканится, придет спокойствие и умиротворение.

«Развязку стоит ждать с 26 по 30 сентября», — заявила она.

Володина подчеркнула, что последняя неделя сентября у Водолеев будет богатой на события. Важные переговоры обернутся успехом. Жизнь представителей этого созвездия может кардинально развернуться на 180 градусов в лучшую сторону.

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