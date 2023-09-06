Девы, Весы и Стрельцы поразят свое окружение: в сентябре они переродятся в новых личностей

Девы, Весы и Стрельцы окажутся в сентябре под влиянием Венеры, которая одарит их особенной перерождающей энергией.
Они смогут начать свой новый жизненный путь, более счастливый и благополучный.
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Для Дев начало осени принесет успех в романтических и семейных отношениях, великую гармонию в личной жизни. Это отличное время для творчества и самовыражения.
Сентябрь для Весов станет периодом изменений в карьере и достижения профессиональных целей.
Стрельцы получат осенью потрясающую возможность для личного роста и развития. Они смогут выйти за рамки привычного и совершить путешествие мечты.
Источник: rsute.ru