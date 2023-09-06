Девы, Скорпионы и Козероги сделают переворот в своей жизни: познают вкус больших денег

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Девам удастся сильно улучшить свое материальное положение. Им будет везти в любви, партнер станет верным помощником по жизни.

Скорпионы познают осенью период расцвета своей жизни. Путь денег откроется перед ними, интуиция подскажет.

Козероги станут богачами за счет собственной целеустремленности. Загоревшись мечтой, они уже не смогут от нее отступить.

Источник: rsute.ru.