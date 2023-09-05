Овны, Близнецы, Львы и Девы: судьбоносные повороты в жизни уже в сентябре — пробьет ваш час

У Близнецов начнется подготовка к новым процессам. Основные события пройдут за кулисами, окажутся вне вашей компетенции.

Львам нужно набраться терпения и дождаться, когда пробьет их час. Из этого извлечете выгоду.

Дев порадуют вести издалека, но придется подстраиваться под изменяющиеся ситуации.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»