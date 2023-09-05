Овны, Близнецы, Львы и Девы: судьбоносные повороты в жизни уже в сентябре — пробьет ваш час

Циферблат с изображением знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на начало сентября для представителей разных знаков зодиака.

Судьбоносных поворотов стоит ждать Овнам, Близнецам, Львам и Девам. 

У Овнов решатся финансовые вопросы благодаря ранее проведенной работе. За прибылью последуют расходы и перемены в договоренностях.

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У Близнецов начнется подготовка к новым процессам. Основные события пройдут за кулисами, окажутся вне вашей компетенции.

Львам нужно набраться терпения и дождаться, когда пробьет их час. Из этого извлечете выгоду.

Дев порадуют вести издалека, но придется подстраиваться под изменяющиеся ситуации.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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