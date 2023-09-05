Овны, Близнецы, Львы и Девы: судьбоносные повороты в жизни уже в сентябре — пробьет ваш час

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на начало сентября для представителей разных знаков зодиака.
Судьбоносных поворотов стоит ждать Овнам, Близнецам, Львам и Девам.
У Овнов решатся финансовые вопросы благодаря ранее проведенной работе. За прибылью последуют расходы и перемены в договоренностях.
У Близнецов начнется подготовка к новым процессам. Основные события пройдут за кулисами, окажутся вне вашей компетенции.
Львам нужно набраться терпения и дождаться, когда пробьет их час. Из этого извлечете выгоду.
Дев порадуют вести издалека, но придется подстраиваться под изменяющиеся ситуации.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»