Вишенка на торте: у какого знака зодиака последняя неделя сентября будет фееричной — Володина

Астролог Василиса Володина уверена, что у Львов последняя неделя выдастся богатой на события. По ее словам, эти люди весь последний год старались кому-то что-то доказать, работали как проклятые. Пришло время выдохнуть.

«Вишенкой на торте станет последняя неделя сентября: новые отношения, изменившийся статус в обществе, ощущение почвы под ногами», — заявила она.

Львы как будто почувствуют грандиозное облегчение. Снова появятся силы творить чудо.

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