Осталось три дня: какой знак зодиака озолотит себя и родственников осенью — Глоба

Астролог Тамара Глоба считает, что Весы смогут озолотиться уже осенью. Дела пойдут так хорошо, что некоторые представители созвездия и сами того будут не ожидать.

«Удача будет светить солнцем с 8 сентября. Появится уверенность в себе, проекты дадут успех, пойдут деньги», — заявила она.

Глоба заметила, что Весам надо меньше общаться с людьми. Вокруг могут быть завистники, которые хотят сбить с пути. Не рассказывайте о своих планах. Счастье любит тишину.

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