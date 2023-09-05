Тельцы, Раки, Стрельцы, Козероги: важные известия для вас — жизнь сделает судьбоносный разворот уже в сентябре

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Известный астролог Тамара Глоба назвала представителей знаков зодиака, жизнь которых сделает позитивный разворот уже с пятого сентября.

У Тельцов успехи и начинания могут чередоваться срывами в делах. Вы будете менять планы на ходу, но успеете сделать максимум.

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У Раков планы будут меняться несколько раз, но они сумеют перестроиться. Удачи Ракам обещаны в учебе и покупках.

Стрельцов ждет помощь от любимых и успехи в творчестве. Насыщенные дни выдались у Козерогов: переговоры, учеба, общение с людьми, творческая деятельность - все будет удачно.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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