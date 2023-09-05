Тельцы, Раки, Стрельцы, Козероги: важные известия для вас — жизнь сделает судьбоносный разворот уже в сентябре

Известный астролог Тамара Глоба назвала представителей знаков зодиака, жизнь которых сделает позитивный разворот уже с пятого сентября.
У Тельцов успехи и начинания могут чередоваться срывами в делах. Вы будете менять планы на ходу, но успеете сделать максимум.
У Раков планы будут меняться несколько раз, но они сумеют перестроиться. Удачи Ракам обещаны в учебе и покупках.
Стрельцов ждет помощь от любимых и успехи в творчестве. Насыщенные дни выдались у Козерогов: переговоры, учеба, общение с людьми, творческая деятельность - все будет удачно.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»