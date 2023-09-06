Важное предназначение Львов, Дев и Весов в сентябре: разворот на 180° — пророчество Глобы

Для Дев сентябрь станет месяцем выбора. Он потребует внимания к личным делам, планам. В жизни этого знака встанет выбор между любовью и семьей. Также Девы будут активно зарабатывать нужные им средства. Месяц успешен для тех, кто проведет его в поездках и командировках. Именно вдали от дома этот знак зодиака обретет свое счастье. Им стоит уделить внимание личным проблемам.

Весам в сентябре нужно оценить события лета, произвести переоценку ценностей. За спиной могут быть сплетни и слухи. Также нужно опасаться обмана и краж. Весам не стоит браться за дела, которые им не по плечу. Они их просто не осилят. Также можно положиться на близких, авторитетные персоны окажут нужную поддержку. Главное — следовать внутреннему зову. И прислушаться к тем, кто не боится говорить неудобную правду.