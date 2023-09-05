Володина назвала знак, который воплотит в жизнь свой самый важный план: абсолютное торжество

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Для Близнецов наступает самое благоприятное время для воплощения любых сумасшедших планов, которые, к тому же, будут приносить удовольствие в процессе их воплощения.

Удача начнет стабильно сопутствовать Близнецам в проведении любых финансовых операций или инвестировании в перспективные проекты.

В то же время астролог рекомендовала обратиться за советом к специалистам. Скоро прибыль Близнецов значительно превысит их расходы.

Источник: rsute.ru