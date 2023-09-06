Главное преимущество Тельцов, Близнецов и Стрельцов — условие для их счастья в жизни

Астрологи назвали знаки зодиака с особой силой, которая предопределяет их место в социуме. Это их главное условие для счастья, успеха и процветания в жизни.

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Тельцами управляет Венера, которая покровительствует им в любви и в финансах. Этот знак зодиака точно знает, чего хочет от жизни и берет от нее максимум. Тельцам проще всех зарабатывать и копить. Достаток делает их независимыми. А деньги для этого знака зодиака синоним спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.

Близнецы находятся под опекой Меркурия. Эта Планета готова исполнить любое заветное жаление этого знака зодиака, как по мановению волшебной палочки. Им не нужно прикладывать особых усилий, главное — не придумывать проблемы там, где их нет.

Стрельцы — главные везунчики. Им по судьбе идет счастье и достаток. Их покровитель Юпитер сделает все для того, чтобы расширить границы возможностей у своих подопечных. Этот знак зодиака всегда готов учиться новому, топтаться на месте не для них. Это делает их интересными собеседниками, с ними никогда не бывает скучно.