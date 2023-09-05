Названы 3 знака зодиака, которые скоро сыграют свадьбу: настоящая любовь с достойной парой

Счастье рядом. Фото: Global Look Press

Любовь приманится энергией Вселенной.

Этой осенью Львы, Весы и Водолеи обретут счастье в личной жизни, о котором только мечтать могли.

Им суждено встретить идеальную пару, которая будет подходить им по всем параметрам. Такие отношения показывают в романтических фильмах, о таких пишут песни и романы.

Однако такие отношения могут существовать и в реальном мире тоже.

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Удивительно, но у Львов, Весов и Водолеев не будет и капли сомнения в выбранном партнере. С ним они с удовольствием пойдут под венец и проживут жизнь счастливо.

Источник: rsute.ru

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