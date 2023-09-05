Девам, Козерогам и Скорпионам несказанно повезет осенью: такого еще не бывало в этом столетии

Невероятное везение накроет этой осенью людей, которые родились под созвездиями Девы, Козерога и Скорпиона.
Они избраны Вселенной своими фаворитами и будут благословлены ею на процветание, любовь, жизнь в достатке и изобилии.
Уже сейчас они могут ощущать прилив сил, который будет только нарастать. Их самооценка повысится и позволит совершить настоящие подвиги в определенном смысле.
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Преодолев некоторые барьеры, которые встанут на их пути, они добьются всеобъемлющего счастья.
Источник: rsute.ru