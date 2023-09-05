Поцелуй Бога! Какой знак зодиака пройдет по дороге счастья осенью — Глоба

Астролог Тамара Глоба уверена, что у Раков осенью будет счастливый период для достижения намеченных целей. По ее мнению, представители этого созвездия переоценят некоторые моменты, к которым относились неправильно.

«Сентябрь станет очень удачным месяцем, если Раки смогут победить гордость и развернутся к людям, которым делали больно. Тогда они пройдут по дороге счастья», — заявила она.