Сила Овнов, Тельцов и Львов, которая делает их лидерами по жизни — дается при рождении

Тельцы могут свернуть горы, если поверят в себя. Родительство — их второе я. Этот знак зодиака всегда будет активно зарабатывать. Они любят жить красиво.

Их главная сила в том, что они умеют создавать уют.

Львы виртуозы по части отстаивания собственного мнения. Они с легкостью дадут отпор любому. Хотя обычно этот знак зодиака славится своей терпеливостью.

Их главная сила в том, что они с легкостью превращают мечты в реальность. Любая их задумка будет воплощена в жизнь по мановению волшебной палочки.