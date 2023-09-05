Сила Овнов, Тельцов и Львов, которая делает их лидерами по жизни — дается при рождении

Астрологи назвали силу некоторых знаков зодиака, которая позволяет им занять лидирующие позиции — эта мощь дается им при рождении.
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Овны всегда и во всем готовы принять бой. Они честолюбивы и азартны. Им важно соревноваться с другими: догонять и перегонять. В соперничестве им нет равных.
Их главная сила в том, что они умеют забывать прошлое, не зацикливаясь на нем.
Тельцы могут свернуть горы, если поверят в себя. Родительство — их второе я. Этот знак зодиака всегда будет активно зарабатывать. Они любят жить красиво.
Их главная сила в том, что они умеют создавать уют.
Львы виртуозы по части отстаивания собственного мнения. Они с легкостью дадут отпор любому. Хотя обычно этот знак зодиака славится своей терпеливостью.
Их главная сила в том, что они с легкостью превращают мечты в реальность. Любая их задумка будет воплощена в жизнь по мановению волшебной палочки.