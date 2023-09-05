Определены 3 знака зодиака — главные везунчики осени: жизнь преобразится (деньги, любовь, карьера)

Девам, Козерогам и Скорпионам несказанно повезет этой осенью, они станут самыми счастливыми среди других знаков зодиака.

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Девам удастся в разы увеличить свои накопления, улучшить материальное положение. Также счастье светит им в браке.

Для Скорпионов осень станет временем расцвета во всем. Они увидят заботу любимого человека и приток денег со стороны.

Козероги осенью вступят на светлую полосу своей жизни, все стороны ее улучшатся и засияют яркими красками. Изобилие войдет в их дом.

Источник: rsute.ru