Овны, Тельцы, Львы, Девы и Козероги — везунчики в белом списке у судьбы с 5 по 30 сентября

Астролог Елена Мун в свежем прогнозе назвала знаки зодиака, которые станут главные везунчиками в сентябре. Они окажутся в белом списке у судьбы.

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Первая половина месяца для Овнов успешна во всех начинаниях. Окружающие будут носить их на руках, и все благодаря их обаянию и харизме. Во второй половине сентября Овнам не стоит конфликтовать. Влиятельные лица окажут этому знаку зодиака поддержку.

Наслаждаться жизнью будут Тельцы. За что бы не взялся этот знак зодиака, все будет удаваться. Им стоит углубить свои знания, обратить внимание на обучение. Командировки будут удачными. Тельцы — это главные везунчики сентября. Работа принесет им одно удовольствие. Деньги будут приходить стабильно.