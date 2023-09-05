Овны, Тельцы, Львы, Девы и Козероги — везунчики в белом списке у судьбы с 5 по 30 сентября

Астролог Елена Мун в свежем прогнозе назвала знаки зодиака, которые станут главные везунчиками в сентябре. Они окажутся в белом списке у судьбы.
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Первая половина месяца для Овнов успешна во всех начинаниях. Окружающие будут носить их на руках, и все благодаря их обаянию и харизме. Во второй половине сентября Овнам не стоит конфликтовать. Влиятельные лица окажут этому знаку зодиака поддержку.
Наслаждаться жизнью будут Тельцы. За что бы не взялся этот знак зодиака, все будет удаваться. Им стоит углубить свои знания, обратить внимание на обучение. Командировки будут удачными. Тельцы — это главные везунчики сентября. Работа принесет им одно удовольствие. Деньги будут приходить стабильно.
Львы окажутся в центре внимания. Окружающие будут тянуться к ним, восхищаясь качествами этого знака зодиака. А новое увлечение полностью захватит их сознание. Львов ждет душевный подъем. Они будут планировать новые успешные дела.
Кому-кому, а Девам повезет с деньгами. Прибыль им принесут оригинальные идеи. Знакомства будут выгодными.
«По возможности ограничьте общение. Потому что есть риск слива энергии в пустую болтовню. Стоит тщательно выбирать среди поступающих предложений, чтобы не тратить зря силы», — добавила астролог.
Козерогов ждет подъем по карьерной лестнице. В поездках они будут заниматься переговорами и делами. Им стоит распорядится накопленным капиталом, сделать выгодные вложения, особенно в конце месяца.
По материалам «А теперь внимание!»