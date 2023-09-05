Познают поцелуй Золотого божка: Стрельцы, Козероги и Водолеи увидят деньги из ниоткуда

Стрельцы, Козероги и Водолеи узнают уже этой осенью, что такое жить в достатке и изобилии.
Звезды обеспечат в их сторону нескончаемый поток денежной энергии, которая поможет значительно улучшить их финансовое положение.
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Ко многим из представителей зодиакальных систем деньги приплывут буквально из ниоткуда, в качестве щедрого подарка или выигрыша, например.
При этом Стрельцы также могут заметно увеличить свой капитал за счет смены сферы деятельности.
У Козерогов толщина их кошелька будет во многом также зависеть от их стараний. Водолеи смогут увидеть доход от выгодных инвестиций.
Источник: rsute.ru