Что должны сделать Овны, Тельцы, Близнецы и Раки до 15 сентября — напутствие Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на сентябрь, назвав знаки зодиака с особой миссией, которые должны выполнить определенные задачи в первой половине месяца.
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Овны будут много времени посвящать работе, делам — все это принесет им полезный опыт, знания и дополнительный источник дохода. Активный период потребует больших усилий. Овнам лучше не сбрасывать свое раздражение на окружающих. Осторожность также потребуется на дороге.
Тельцы будут заниматься своими детьми: сентябрь — хорошее время для отдыха с любимыми, семьей. Также этот период удачен в рабочем плане. Появятся новые возможности. Этот знак зодиака будет востребован, их опыт будет оценен по достоинству. Впереди шанс улучшить свое материальное положение.
Близнецы заняты вопросами семьи: близкие и дети потребуют внимания. Дом будет играть для них большую роль в сентябре. Родственники разделят с этим знаком зодиака все, что касается их интересов. Могут быть полезные знакомства и встречи.
Раки много времени проведут в поездках, где их ждут интересные знакомства. В первой половине месяца встречи будут посвящены прошлому. Это период переоценки знаний, опыта. К этому знаку зодиака вернутся люди из прошлого.