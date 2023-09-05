Глоба озвучила знак, который в сентябре обманет реальность: примет решение и изменит судьбу

В начале осени Стрельцы встанут перед серьезным выбором и будут вынуждены принять очень важное для них решение, поведала астролог Тамара Глоба.

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После этого жизнь Стрельцов уже не станет прежней, их линия судьбы будет рисовать совсем новый виток, пойдет другой тропой бытия.

Так Стрельцы сумеют переломить написанное стать намного счастливее, чем раньше. Вселенная напомнит этим людям, что они тоже способны бороться за свое безоблачное существование на этой планете. Не всегда стоит подчиняться предписанному.

Источник: rsute.ru