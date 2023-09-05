Какой знак ждет сюрприз на работе: купите солидную одежду, пригодится

Львам в сентябре суждено увидеть приятный сюрприз на работе. Не исключено, что это будет известие о повышении или увеличении заработной платы, либо выдачи премии.
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Любопытно, что на этом сюрпризы для Львов не закончатся. Дома им тоже готовятся преподнести позитивное и созидательное известие.
Так что Лев в начале осени окажется двойным счастливчиком. Обязательно поблагодарите за это Вселенную, далеко не каждого она так одаривает.
Источник: rsute.ru.