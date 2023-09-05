Названы безоговорочные фавориты денежной энергии осени: Скорпионы, Стрельцы и Козероги

В начале осени люди могут ощутить на себе приток денежной энергии и страстное желание зарабатывать деньги. Этим моментом необходимо воспользоваться и увеличить свой бюджет.

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Особенно повезет в этом плане представителям трех знаков зодиака: Скорпионам, Стрельцам и Козерогам.

Скорпионы смогут хорошо заработать, если сохранят хладнокровие в финансовых и деловых сферах.

Стрельцам важно поставить перед собой реальные и достижимые цели, не останавливаться на достигнутом.

Козерогам стоит распланировать траты заранее. Но спонтанные финансовые решения могут быть успешными.

Источник: rsute.ru.