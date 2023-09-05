«Время переосмыслять отношение»: Василиса Володина 5 сентября сообщила про ретроградный Юпитер

Известная телеведущая, астролог Василиса Володина регулярно выступает с прогнозами на грядущее. В этот раз она разъяснила, что ждет людей в период ретроградности Юпитера. Это астрособытие повлияет на многое, в особенности на материальные блага.

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С 5 сентября многие пересмотрят свое восприятие материального. И направят средства в иное русло.

«Юпитер развернулся в ретро. Время переосмыслять отношение к материальным ресурсам: деньгам, вещам, недвижимости. Для кого-то это значит отказаться от внешних эффектов, транжирства и вложиться в обучение. Перед кем-то встанет задача стать практичнее, научиться ставить конкретные цели. Например, вместо путешествий и порханий «в моменте» купить недвижимость, землю, бизнес», - сообщила в Телеграм звездочет.

Отдельным людям период сулит успех – если они хорошенько поработают в это время, то в следующем году их настигнет финансовая удача.