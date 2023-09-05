«Вторник принесет нестабильность»: Глоба выступил с прогнозом на 5 сентября

Астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, в своем прогнозе на первую неделю сентября объяснил, что приготовили звезды. время пожинать плоды своего труда тем, кто летом не сидел сложа руки.
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До 10 сентября каждого ожидает пора деловой активности, это подходящее время для решения важных вопросов. Важно сохранять при этом холодную голову и прагматизм.
А вот 5 числа, во вторник, следует не отказываться от торговых сделок, день для них подходящий. Хоть и будут барахлить связь и логистика.
«Вторник принесет нестабильность связи и логистические проблемы, но весьма неплох для торговых сделок и договоренностей. Не стесняйтесь просить помощи. Интуиция поможет найти правильный вариант», - сообщил в Телеграм-канале Глоба-младший.