Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября для всех знаков зодиака

Что ж, мы любим все неприятности списывать на «ретроградный Меркурий», но в пятницу он выходит из ретроградного движения, так что эту «отмазку» пора отложить до следующего периода, когда планета снова начнет «пятиться».

Не будем расстраиваться – это значит, что препятствия понемногу уходят, дела налаживаются, да и в целом все складывается неплохо.

Но неделя не без проблем – мы будем слишком независимы, если не сказать эгоистичны, и это сильно помешает договариваться полюбовно.

Teleprogramma.pro расскажет, кому эта тенденция испортит жизнь, а кто ее особо и не заметит.

Дева

Девам улыбается фортуна, и все, что от вас требуется – приложить немного усилий. А все препятствия вам сейчас нипочем, вы их легко преодолеете.

Любовь

Без внимания вы точно не останетесь, обязательно будет кто-то, кто в вас заинтересован. Единственная оговорка – вам сейчас свобода может быть дороже отношений.

Финансы

Не тяните одеяло на себя. Вам сейчас хочется условий, выгодных только для вас, но так не бывает, придется искать взаимовыгодные решения.

Здоровье

Текущее положение планет дает склонность ко всевозможным излишествам. Не поддавайтесь – последствия вам не понравятся.

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Овен

Свободолюбивых Овнов будет напрягать зависимость от других людей. И это может вас провоцировать на нечестные поступки. Не стоит поддаваться этому порыву – не идите на сделку с собственной совестью. Если вам это удастся, вам предстоит довольно результативная неделя.

Телец

Большинство проблем этой недели будет вызвано невнимательностью, несобранностью и неаккуратностью. А также действиями людей, нечистых на руку. Чтобы неделя прошла неплохо, Тельцам стоит руководствоваться всего одной фразой: «Следи за собой и будь осторожен».

Близнецы

Наступил такой период, что Близнецов совершенно не интересуют мысли и чувства окружающих людей. Против обыкновения, Близнецы предпочитают уединение шумному сборищу. Постарайтесь не настроить против себя весь свет, прислушивайтесь к людям хоть немного. Это существенно облегчит вам жизнь уже в самое ближайшее время.

Рак

Раки на волне успеха. Вам удается и личную жизнь гармонично выстроить, и на работе целей добиваться. Важно только не давать эмоциям одержать верх над холодным рассудком. Время совершенно не годится для новых начинаний, зато прекрасно подходит для завершения различных проектов и планирования.

Лев

Львы любят роскошь и тратить деньги. Эта неделя вас порадует, но не потому что вы сможете с шиком потратить «нажитое непосильным трудом», а потому что при минимальных усилиях вам удастся существенно улучшить материальное положение. А в делах, где сложно справиться в одиночку, вы обязательно найдете того, кто вам поможет.

Весы

Чтобы неделя прошла хорошо, Весам не стоит торопиться. Обычно «и жить торопится, и чувствовать спешит» – это про вас, но на этой неделе нужно все тщательно взвешивать, обдумывать, принимать решения не под влиянием импульса, а только после вдумчивого анализа. И не сорите деньгами – потратите больше, чем можете себе позволить.

Скорпион

Злые Скорпионы – что может быть страшнее в зодиакальном круге? А у вас будет момент, когда вам все надоест и захочется провалиться в мрачные декадентские настроения. И тогда все вокруг узнают, почем фунт лиха. Как вы наверняка догадались, этого нужно избегать. Занимайтесь своими делами, больше отдыхайте – и обретете гармонию.

Стрелец

Если на этой неделе возникают сложности – будьте уверены, что они связаны и человеческими взаимоотношениями и ни с чем иным. Наступило такое время, когда люди как будто друг друга не слышат и делают что-то, не согласуя с остальными. Поэтому постарайтесь сместить фокус на процессы, не связанные с необходимостью договариваться.

Козерог

Старый как мир постулат «хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам» снова в игре. Контролированию всех процессов – да. Передаче полномочий и делегированию – нет. Так что берите бразды правления в свои руки и ведите эту «повозку» в правильном направлении. Увы, никто лучше вас сейчас не сделает.

Водолей

У Водолеев дела обстоят таким образом: с деньгами хорошо, с отношениями – не очень. Очень внимательно следите за тем, какие люди вас окружают, можете ли вы им доверять, готовы ли вы при необходимости идти на компромисс, чтобы договориться? И обращайте внимание на рабочие процессы – чтобы там никто ничего не испортил.

Рыбы

В рабочих вопросах у Рыб все ладится, чего нельзя сказать о финансовой стороне жизни. Помните, что деньги счет любят, копейка рубль бережет и все в таком духе. Сейчас к любым финансовым вопросам нужно относиться крайне аккуратно и вдумчиво, чтобы не совершить какой-нибудь ошибки с долгоиграющими последствиями.