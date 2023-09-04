Ангел будет вести за руку: Тамара Глоба предзнаменовала вступление в счастливый период этих знаков зодиака — ждите крупную удачу в начале сентября

У Тельцов все будет складываться удачно - работа, учеба, переговоры, творчество и финансы. Старые партнеры сделают новые предложения.

Об авторитете Козерогов позаботятся любимые люди. Они же помогут продвинуться вперед.

Водолеев ждут расходы, связанные со строительством жилья, вложения в землю и имущество. Общие интересы укрепят семейные отношения.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»