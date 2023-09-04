В октябре Близнецы, Стрельцы и Раки станут богачами: миллионы приплывут, откуда не ждали

Эта осень 2023 года — особенная, она будет иметь сильную денежную энергию.

Многие люди смогут продвинуться вверх в финансовом плане и хорошо заработать. Также порадуют людей возможности инвестиций.

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Однако трем знакам зодиака может повезти больше других. Близнецы Стрельцы и Раки будут особенно везучи в октябре. Поэтому в данный период времени они могут смело браться за самые серьезные дела, которые в какой-то степени всегда связаны с рисками.

Вместе с тем вероятно поступление денежного потока оттуда, откуда вообще эти люди не ждали. Не исключен просто выигрыш в лотерею, либо крупный подарок от влиятельного лица.

Источник: rsute.ru