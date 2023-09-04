Стрельцов, Козерогов и Водолеев этой осенью благословит Золотой божок: доход хлынет из ниоткуда

Кошельки Стрельцов, Козерогов и Водолеев будут пухнуть этой осенью. Новый поток денег из резервного источника им практически обеспечен в это время.
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Стрельцы заметно улучшат свое финансовое положение, рассмотрев возможность смены места работы или сферы деятельности.
На новом поприще Стрельцы лучше раскроют свои таланты и будут хорошо вознаграждены за усилия.
У Козерогов толщина кошелька будет зависеть от их стараний. Осень — отличное время, чтобы найти дополнительный заработок. У Козерогов это получится.
Водолеи хорошо постараются осенью в плане зарабатывания денег, но главная отдача произойдет зимой. Это будет очень неплохая сумма, получится купить нечто важное.
Источник: rsute.ru.