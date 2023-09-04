Как Овны, Водолеи и Рыбы «поднимут большие деньги» — в чем их преимущество и сила

Астрологи назвали трех баловней судьбы, которые благодаря своим качествам и характеру могут рассчитывать на то, что Вселенная позволит им обогатиться, — они с легкостью «поднимут большие деньги». Удача будет на их стороне.

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Самым денежным представителем зодиакального круга можно назвать Овнов. Вот кто прекрасно чувствует себя в денежной сфере. Им нужно работать в банке. Рожденные под этим знаком любыми путями придут к деньгам. Им идеально подходит профессия бухгалтера, они легко могут открыть собственное дело. Главное, чтобы специальность была заключена на денежных вопросах.

Мудростью и практичностью отличаются Водолеи. Им везет редко, но метко. Поэтому звезды советуют им попытать счастье в везении. К примеру, купить пару лотерейных билетов. Этот знак зодиака может выиграть миллион.

Везунчики из всех — Рыбы. Они легко реализовывают свой потенциал в профессиональной сфере и в личной жизни. Их проекты всегда денежные, они не будут заниматься тем, что не приносит им дохода. Этот знак зодиака может разбогатеть, не прикладывая особых усилий.

По материалам sterlegrad