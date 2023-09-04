Тамара Глоба указала знаки зодиака, которых ждет новый разворот в сентябре: любовь, прибыль, удача — всего пять счастливчиков по гороскопу

Астролог Тамара Глоба рассказала, чего ждать представителям разных знаков зодиака от четвертого дня сентября.

Если верить звездам, особенно удачным этот день станет для тех, кто родился под созвездиями Овна, Льва, Тельца, Рака и Девы. В их жизнях намечается разворот в прибыли, любви и удаче.

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