Тамара Глоба указала знаки зодиака, которых ждет новый разворот в сентябре: любовь, прибыль, удача — всего пять счастливчиков по гороскопу

Астролог Тамара Глоба рассказала, чего ждать представителям разных знаков зодиака от четвертого дня сентября.
Если верить звездам, особенно удачным этот день станет для тех, кто родился под созвездиями Овна, Льва, Тельца, Рака и Девы. В их жизнях намечается разворот в прибыли, любви и удаче.
Овнам обещаны удачи в интеллектуальной и финансовой деятельности, их ждет новый поворот в любви и творчестве.
Львы займутся своими прежними проектами, которые принесут прибыль. Тельцам обещана удача в творчестве и финансах.
Раков ждет прибыль и интересные планы с друзьями. Девам звезды сулят успех, признание и поддержку вдали от дома. Результаты принесет работа.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»