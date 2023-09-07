Осторожно на дорогах: каким знакам зодиака надо быть аккуратными за рулем 7 сентября

Сегодняшний день может быть неблагоприятным для вашего здоровья.

Близнецы

Старайтесь избегать нездоровой пищи, так как может возникнуть соблазн переедания. Будьте особенно осторожны на мероприятиях, чтобы не употребить слишком много алкоголя, что может привести к неловкости.

Весы

Если вы сегодня отправляетесь в путешествие, будьте внимательны на дороге и следите за своим питанием. Возможны незначительные проблемы со здоровьем, особенно связанные с желудком. Рекомендуется быть осторожным при посещении новых ресторанов и не пробовать непривычную кухню или продукты.

Стрельцы

Осознайте свою склонность к нездоровым перекусам и избегайте жирной и жареной пищи. Физические упражнения помогут вам ощутить прилив энергии. Сегодняшний день идеально подходит для начала диеты или вхождения в режим фитнеса.

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