У Козерогов и Водолеев — долги, кредиты, а у Рыб — заработки: решающая миссия до 30 сентября

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом до 30 сентября, назвав знаки зодиака с особой миссией. У одних кредиты, а другие бурная прибыль.

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Козерогам в сентябре нужно сконцентрироваться на погашении долгов, если таковые у них имеются. Звезды советуют им не разбрасываться деньгами. Заработанные средства лучше пустить на досрочное погашение ипотеки или кредита. Так Козероги сумеют запустить положительную энергетику Юпитера.

Долговые обязательства выйдут на первый план и у Водолеев. Им придется покрыть задолженность, если сумма небольшая. А вот с крупными кредитами лучше не торопиться. Звезды советуют им не брать в долг и не одалживать деньги.

«Потерпите немного, урежьте расходы, чтобы показать планетам свою бережливость, вот увидите: вознаграждение последует очень быстро», — добавила астролог.

Для Рыб сентябрь станет отличным месяцем для заработка. Представители этого знака будут пробовать себя в новых проектах. Их креативность на работе, смена сферы деятельности принесет успех. До 10 сентября вышестоящее руководство может предложить Рыбам повышение, которое будет означать и финансовый рост. Не стоит бояться новых полномочий, беритесь за все смело.

По материалам 7days