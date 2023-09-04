Карма очистится: что предстоит сделать Близнецам, Весам и Рыбам с 4 сентября — предзнаменование от Тамары Глобы

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, как сложится четвертый день осени для представителей разных знаков зодиака.

Некоторым Тамара Глоба рекомендовала, что нужно сделать в этот день.

Для очистки кармы по знаку зодиака всем даются разные советы и наставления.

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