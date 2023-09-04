Карма очистится: что предстоит сделать Близнецам, Весам и Рыбам с 4 сентября — предзнаменование от Тамары Глобы

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, как сложится четвертый день осени для представителей разных знаков зодиака.
Некоторым Тамара Глоба рекомендовала, что нужно сделать в этот день.
Для очистки кармы по знаку зодиака всем даются разные советы и наставления.
Близнецам рекомендовано 4 сентября посвятить время дому, своим делам и необходимой работе.
Весам нужно провести инвентаризацию не только дома и на работе, но и в своих мыслях и делах, идеях. Прополка таких сорняков принесет пользу.
Рыбам дан совет смело продвигаться к намеченной цели, обучению и преподаванию.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»