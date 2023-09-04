Карма очистится: что предстоит сделать Близнецам, Весам и Рыбам с 4 сентября — предзнаменование от Тамары Глобы

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, как сложится четвертый день осени для представителей разных знаков зодиака.

Некоторым Тамара Глоба рекомендовала, что нужно сделать в этот день. 

Для очистки кармы по знаку зодиака всем даются разные советы и наставления.

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Близнецам рекомендовано 4 сентября посвятить время дому, своим делам и необходимой работе.

Весам нужно провести инвентаризацию не только дома и на работе, но и в своих мыслях и делах, идеях. Прополка таких сорняков принесет пользу.

Рыбам дан совет смело продвигаться к намеченной цели, обучению и преподаванию.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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