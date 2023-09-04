Что ждет Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб с 4 по 20 сентября — главные события

Шаманка Кажетта Ахметжанова эксклюзивно для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом, назвав знаки зодиака, которые должны исполнить важную миссию с 4 по 20 сентября.

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Ясновидящая поделилась, какие главные события произойдут в жизни Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб в первой декаде месяца. Вселенная окажет максимум поддержки этим знакам и поможет выбрать верный путь в любом аспекте.

Стрельцы

У вас в середине сентября ожидаются некоторые перемены в карьерной сфере. Если вы любите свою работу, то возможно повышение по должности или небольшая прибавка к зарплате. Руководитель всерьез задумывается о том, чтобы доверить Стрельцу более ответственную работу. Если же вы планируете поменять место, то с 13-го числа начните рассылать резюме. Удача вам поможет, и найти интересное предложение получится достаточно быстро. Стрельцам рекомендуется следить за здоровьем весь этот период до 20-го числа. Слабость и усталость могут нарушить ход событий, который для вас так тщательно готовила Вселенная.

Козероги

Этих представителей земной стихии ожидают прекрасные все 20 дней. Удача особенно будет благосклонна к тем Козерогам, которые решили встать на путь улучшения здоровья. Период хорош для приучения себя к новым полезным привычкам. Спортивные успехи также будут мотивировать продолжать начатое. Аккуратно Козерогам стоит быть с импульсивными покупками. Есть риск потратить больше планированного и получить не самые нужные товары. Не забывайте про учебу и развитие — читайте книги, учите языки, переходите на уровни посложнее. Сентябрь будет хорош и для работы над своим мышлением, устаревшими установками в голове и поиском истинных желаний.