Что ждет Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб с 4 по 20 сентября — главные события

Шаманка Кажетта Ахметжанова эксклюзивно для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом, назвав знаки зодиака, которые должны исполнить важную миссию с 4 по 20 сентября.
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Ясновидящая поделилась, какие главные события произойдут в жизни Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб в первой декаде месяца. Вселенная окажет максимум поддержки этим знакам и поможет выбрать верный путь в любом аспекте.
Стрельцы
У вас в середине сентября ожидаются некоторые перемены в карьерной сфере. Если вы любите свою работу, то возможно повышение по должности или небольшая прибавка к зарплате. Руководитель всерьез задумывается о том, чтобы доверить Стрельцу более ответственную работу. Если же вы планируете поменять место, то с 13-го числа начните рассылать резюме. Удача вам поможет, и найти интересное предложение получится достаточно быстро. Стрельцам рекомендуется следить за здоровьем весь этот период до 20-го числа. Слабость и усталость могут нарушить ход событий, который для вас так тщательно готовила Вселенная.
Козероги
Этих представителей земной стихии ожидают прекрасные все 20 дней. Удача особенно будет благосклонна к тем Козерогам, которые решили встать на путь улучшения здоровья. Период хорош для приучения себя к новым полезным привычкам. Спортивные успехи также будут мотивировать продолжать начатое. Аккуратно Козерогам стоит быть с импульсивными покупками. Есть риск потратить больше планированного и получить не самые нужные товары. Не забывайте про учебу и развитие — читайте книги, учите языки, переходите на уровни посложнее. Сентябрь будет хорош и для работы над своим мышлением, устаревшими установками в голове и поиском истинных желаний.
Водолеи
Самым главным событием в начале осени для вас станет положительный сдвиг в вопросе недвижимости. Водолеям удастся найти подходящий вариант для покупки или аренды комфортного и красивого жилья. Сможете завершить всю бумажную волокиту, разобраться с долгами или переоформлением документов. Не забывайте уделять достаточно времени отдыху и сну. В сентябре вам пойдет на пользу небольшой отпуск, желательно на природе. Отмените все дела на пять дней, чтобы выспаться, заняться своим эмоциональным состоянием и почаще гулять на свежем воздухе.
Рыбы
На протяжении 20 дней сентября Рыбы смогут решить давние финансовые вопросы. Вселенная тут просто понаблюдает за вами, так как ваша интуиция прекрасно подскажет все сама. Всевышнюю поддержку стоит ждать в делах сердечных, особенно если вы уже давно хотите романтических приключений. Сама судьба будет помогать вам знакомиться с достойными личностями. Во время бесед старайтесь быть искренними, вежливыми, не забывайте интересоваться собеседником и поддерживайте разговор в позитивном ключе. С 15 сентября также ожидается несколько коротких поездок по рабочим делам. Будьте внимательными с документами и личными вещами в дороге.
Шаманка Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив