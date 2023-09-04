В сентябре Раки, Скорпионы и Стрельцы совершат финансовый прорыв года: это денежный магнит

Раки, Скорпионы и Стрельцы в начале осени станут настоящим магнитом для денег. Все их попытки получить как можно больше будут оборачиваться успехом.
Их счета будут радовать цифрами, а кошельки начнут пухнуть от купюр.
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Тем не менее есть одна опасность – Ракам, Скорпионам и Стрельцам нужно помнить о важности стратегии и управления финансами.
Ваше окружение будет пытаться оказать на вас влияние, поэтому выбирайте своих партнеров и друзей вдумчиво.
Источник: rsute.ru