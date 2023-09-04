В чем сила Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков, Львов, Дев, Весов и других знаков — кто их партнер

Астрологи назвали сильные черты всех знаков зодиака, начиная от Овна и заканчивая Рыбами. При этом эксперты указали, в чем знаки зодиака похожи друг на друга — с кем из зодиакального круга можно составить пару, если обратиться к общим чертам.
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Овны — слывут своим трудолюбием, как и Девы. Они готовы дневать и ночевать на работе, если этого потребуют обстоятельства.
Тельцы — вычурны, как Весы. Они могут проявлять излишнюю замысловатость.
Близнецы — славятся своей решительностью, как и Козероги. Это помогает им добиваться высот на службе.
Раки — те еще весельчаки, как и Стрельцы. В самый сложный момент они могут разрядить обстановку.
Львы — яркие по своей натуре, в этом они схожи с Рыбами. Такое качество помогает им оставаться в центре любой компании.
Девы — славятся своей холодностью, как и Водолеи. Они принимают решения на трезвую голову.
Весы — преданные, как и Тельцы. Это делает их лучшими партнерами в браке.
Скорпионы — оптимисты, в этом они схожи с Овнами. Такой подход помогает им справляться со сложностями.
Стрельцы — искренние, как Раки. Они не будут врать и притворяться.
Козероги — знают себе цену, как и самолюбивые Львы. Их чувство собственного достоинства невозможно обнулить.
Водолеи — придирчивые, как Девы. Они слишком требовательные, кстати, и к себе тоже.
Рыбы — отчужденные, как Весы. Они всегда на своей волне, доверяют лишь своим чувствам.