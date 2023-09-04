В чем сила Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков, Львов, Дев, Весов и других знаков — кто их партнер

Астрологи назвали сильные черты всех знаков зодиака, начиная от Овна и заканчивая Рыбами. При этом эксперты указали, в чем знаки зодиака похожи друг на друга — с кем из зодиакального круга можно составить пару, если обратиться к общим чертам.

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Овны — слывут своим трудолюбием, как и Девы. Они готовы дневать и ночевать на работе, если этого потребуют обстоятельства.

Тельцы — вычурны, как Весы. Они могут проявлять излишнюю замысловатость.

Близнецы — славятся своей решительностью, как и Козероги. Это помогает им добиваться высот на службе.

Раки — те еще весельчаки, как и Стрельцы. В самый сложный момент они могут разрядить обстановку.

Львы — яркие по своей натуре, в этом они схожи с Рыбами. Такое качество помогает им оставаться в центре любой компании.

Девы — славятся своей холодностью, как и Водолеи. Они принимают решения на трезвую голову.