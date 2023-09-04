Как ретроградный Юпитер ударит по Деве, Весам, Стрельцу и Скорпиону — до 30 сентября

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на период, который затронет даты с 4 по 30 сентября, в этот период многие знаки зодиака будут ощущать давние ретро-Меркурия и ретроградного Юпитера.

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Девам придется импровизировать. Если этот знак зодиака заскучает и поймет, что он перерос свою должность, ему лишь только стоит намекнуть об этом вышестоящему руководству. Однако ни в коем случае нельзя просить повышения в лоб. В сентябре Девам придется довольствоваться тем, что они имеют, это в первую очередь касается денег.

Весам придется полностью поменять свой подход к финансам. Они перестали понимать, на что уходят их заработанные средства. Весы работают на износ, но денег им все равно не хватает. Ретроградность Юпитера подтолкнет этот знак зодиака к тому, чтобы разобраться с долгами и получить вознаграждение.