Глоба вычислила баловня судьбы, для которого сентябрь станет судьбоносным во всех смыслах — заработки, цели

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Для Раков сентябрь станет довольно интересным периодом. Он принесет много поездок, важных встреч и знакомств. Многие из них будут посвящены прошлому.

Сентябрь станет для этого знака зодиака периодом переоценки знаний, опыта — вернутся люди из прошлого, те, кому Раки в свое время много помогали. Совместными усилиями с друзьями этот знак зодиака придумает что-то новое.

А вторая половина месяца идеально подходит для обучения, преподавания, а также новых возможностей, которые будут касаться заработков, целей и планов.