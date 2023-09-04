Глоба вычислила баловня судьбы, для которого сентябрь станет судьбоносным во всех смыслах — заработки, цели

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на сентябрь, назвав знак зодиака, которого ждут судьбоносные перемены во всех смыслах. Они коснутся мировоззрения, доходов, семьи и планов на будущее.
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Для Раков сентябрь станет довольно интересным периодом. Он принесет много поездок, важных встреч и знакомств. Многие из них будут посвящены прошлому.
Сентябрь станет для этого знака зодиака периодом переоценки знаний, опыта — вернутся люди из прошлого, те, кому Раки в свое время много помогали. Совместными усилиями с друзьями этот знак зодиака придумает что-то новое.
А вторая половина месяца идеально подходит для обучения, преподавания, а также новых возможностей, которые будут касаться заработков, целей и планов.
«Сентябрь — удачный период, чтобы продемонстрировать свое обаяние и помогать другим людям», — добавила астролог.