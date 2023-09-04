«Денежная отдача — прибыль, повышение»: Володина назвала тех, кто озолотится в сентябре — по дате рождения

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на сентябрь, назвав единственного везунчика, который может разбогатеть, сорвав денежный куш.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Львы с конца июля очень интенсивно работали, занимались своей карьерой. Поэтому этот знак зодиака должен позволить себе отпуск. Они активно бились за место под Солнцем, запускали новые проекты, совершенствовали свой профессионализм. Пришло время получить материальный результат своих усилий.

«В первой половине сентября вероятна долгожданная денежная отдача: прибыль, крупный заказ, повышение в должности или в зарплате. Узнаем, в отличниках вы у судьбы или «хотели как лучше, а получилось как всегда»? Вишенкой на торте станет последняя неделя сентября: новые отношения, изменившийся статус в обществе, ощущение почвы под ногами», - добавила астролог.

Дни рождения Львов выпадают на даты с 23 июля по 22 августа.